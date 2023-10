Atalanta-Juventus, Toloi: “Giocando così possiamo arrivare in Champions”

Rafael Toloi ha commentato Atalanta-Juventus nel post partita: per il difensore nerazzurro la strada sarebbe quella giusta per la Champions

Intervenuto a Sportitalia nel post match di Atalanta-Juventus, Rafael Toloi ha commentato entusiasticamente la performance sua e dei compagni. Ecco le sue parole: "Tutta la squadra lavora, non solo la difesa. Questo fa difendere meglio e oggi non è stato diverso. Abbiamo creato, peccato non aver segnato. Pensiamo alla prossima. Se giochi così, questa è la strada e puoi giocare contro tutti, quindi possiamo giocarcela per la Champions".