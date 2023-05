Atalanta-Juventus, il ricordo del match del 2019: la nota

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota con il ricordo della partita del 2019 con l'Atalanta, terminata 3-1 in favore dei bianconeri. Ecco la nota: "L'ultima vittoria in campionato della Signora in un'Atalanta-Juventus risale al 23 novembre 2019. É la tredicesima giornata del torneo. E come spesso succede in quel campo, le emozioni sono tante e la gara è ricca di episodi. L'UNDICI DI PARTENZA Si gioca di sabato sera e Atalanta-Juventus arriva dopo la pausa delle Nazionali. Nella squadra di Gasperini ci sono molti dei giocatori presenti ancora oggi in rosa, come ad esempio la linea a 3 di difesa composta da Toloi, Palomino e Djimsiti. La Juventus viene schierata da Maurizio Sarri con un 4-3-1-2: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Khedira, Pjanic, Bentancur; Bernardeschi; Higuain, Dybala.