Atalanta-Juventus, le formazioni ufficiali: out Danilo

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Juve

Ieri, ha proposito di Juventus, ha parlato in conferenza stampa il tecnico Andrea Pirlo per presentare il match di oggi: "Abbiamo lavorato bene durante la settimana, sapendo che l’Atalanta ha caratteristiche particolari e che gioca un calcio diverso rispetto alle altre squadre. Noi abbiamo provato delle contromosse per evitare la loro pressione feroce: sono contento del lavoro che abbiamo fatto in settimana, sarà una partita intensa e sono fiducioso. L’Atalanta ha grandi giocatori, ci son pochi giocatori con la forza fisica di Zapata o con l’estro di Ilicic. Ronaldo domani non sarà della partita. In questi giorni non è riuscito a recuperare dal problema al flessore nato dopo la gara di domenica scorsa, non si sente in grado di poter spingere e avrebbe rischiato troppo. Abbiamo deciso di lasciarlo a riposo e proveremo a recuperarlo per la partita di mercoledì. Dybala giocherà dall’inizio. Bonucci è rientrato dal Covid e sta lavorando per tornare nella massima condizione. Arthur e McKennie stanno bene, si sono allenati regolarmente e saranno disponibili per la gara di domani".