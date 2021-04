Atalanta-Juventus: la probabile formazione bianconera

Le squadre domani in campo

La Juventus si è allenata ieri mattina alla Continassa, e tornerà in campo questo pomeriggio per la seduta di rifinitura in vista della partenza per Bergamo, programmata per la sera. Alle 12:30 Andrea Pirlo parlerà in conferenza stampa, e potrebbe sciogliere ai microfoni dei giornalisti, collegati da remoto, gli ultimi dubbi di formazione. Andrea Pirlo ha ritrovato ad inizio settimana Leonardo Bonucci, guarito dal COVID, ed ha avuto tutta la squadra a disposizione: solo Bernardeschi è ancora in isolamento, e per domani il tecnico bresciano avrà l'imbarazzo della scelta.