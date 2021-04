Atalanta-Juventus, la moviola: partita senza grandi emozioni

TORINO – La 31a giornata di Campionato di Serie A tra Atalanta e Juventus è affidata a Daniele Orsato di Schio. Il primo contato sospetto arriva al 4’, quando Muriel va via a Chiellini e De Ligt, spalla contro spalla con Cuadrado e...

TORINO - La 31a giornata di Campionato di Serie A tra Atalanta e Juventus è affidata a Daniele Orsato di Schio. Il primo contato sospetto arriva al 4’, quando Muriel va via a Chiellini e De Ligt, spalla contro spalla con Cuadrado e l'attaccante va a terra, ma per l'arbitro è tutto regolare e si va avanti. Dopo trenta minuti di gioco, partita equilibrata senza grandi occasioni da gol. Negli ultimi minuti di gioco è solo Juve, ma tutte le occasioni portano ad un nulla di fatto. Dopo un minuto di recupero, l'arbitro fischia due volte e manda le squadre negli spogliatoi. Tra Atalanta e Juventus il primo tempo termina con un parziale di zero a zero!

"Si riprende con gli stessi ritmi del primo tempo, dove Orsato non ha grandi occasioni per essere giudicato. Al 72’ arriva il primo cartellino giallo: il fischietto della sezione di Schio ammonisce Leonardo Bonucci che è in panchina per proteste. Gli animi si riscaldano e cresce il nervosismo: al 78’ Gosens viene ammonito per un intervento duro su Cuadrado; all’79’ giallo anche per Malinovskyi per un pestone ai danni di Alex Sandro; all’82’ altro cartellino giallo per i nerazzurri, stavolta per Djimsiti dopo aver commesso un fallo tattico per bloccare l'avanzata di Cuadrato a destra. La partita si sblocca all’87 con Malinovskyi che calcia dal limite è trova la deviazione decisiva di Alex Sandro che spiazzare Szczesny: rete regolare. La partita termina per 1 a 0 per i nerazzurri.