Atalanta-Juventus: le formazioni ufficiali

La Juventus scenderà in campo questa sera al Gewiss stadium contro l’Atalanta nella partita valevole per la sesta giornata del girone di ritorno del campionato italiano di serie A. Una partita che rappresenta un vero e proprio scontro diretto, con i bianconeri al quarto posto in classifica in vantaggio di due punti sulla squadra di Gasperini, che ha però una partita da recuperare.