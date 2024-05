Atalanta-Juventus, Elkann: “Vincere aiuta a vincere. Felice per i giovani”

Intervistato nel post match della finale di Coppa Italia contro l' Atalanta dai microfoni di Mediaset, ha parlato il dirigente della Juventus , John Elkann . Di seguito le sue parole alle domande dei giornalisti in studio.

Quali sono le sensazioni per questa serata?

E' bellissimo essere qui, tornare e vincere la Coppa Italia. Sono soprattutto felice per tutti i ragazzi giovani che non avevano ancora mai vinto.

Vincere aiuta a vincere. Prendiamo questa sera come un bel momento per la Juve. La quindicesima Coppa Italia è un raggiungimento molto importante. Puntiamo a rimanere sempre in alto.