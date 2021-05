Atalanta-Juventus: coprifuoco spostato per gli spettatori della finale

Questa sera le due squadre in campo

Questa sera tra le mura del Mapei Stadium scenderanno in campo la Juventus e l'Atalanta, nell'ultimo atto della Coppa Italia. Le due squadre si sfideranno in finale prima dell'ultima giornata di campionato, che domenica le vedrà in campo rispettivamente contro il Bologna e il Milan. La Juventus è concentrata per riscattare una stagione al di sotto delle aspettative, che ha visto la squadra bianconera fuori dalla lotta scudetto già a gennaio. La vittoria del trofeo riscatterebbe quindi in parte la stagione della squadra, che domenica dovrà vincere e sperare in un passo falso di Napoli o Milan per centrare la qualificazione alla prossima Champions League.