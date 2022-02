Atalanta-Juventus: designato l’arbitro della sfida

I bianconeri scenderanno in campo domenica sera a Bergamo contro la squadra di Gasperini, per la cui sfida è stato designato il direttore di gara

La Juventus è attesa questa sera dalla partita valevole per i quarti di finale della CoppaItalia, in programma contro il Sassuolo tra le mura amiche dell'Allianz Stadium. Una partita da vincere, per continuare il percorso nella Coppa, di cui la Juventus è detentrice, che vedrà poi di fronte ai bianconeri, in caso di qualificazione, la vincente dell'altro quarto di finale, quello tra Atalanta e Fiorentina. Una partita improntate quella di stasera, per continuare ad inseguire uno degli obiettivi della stagione della Juventus.