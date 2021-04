Atalanta-Juventus 1-0: Malinovskyi firma la vittoria per i nerazzurri

Il commento di Atalanta-Juventus

TORINO - Inizia alle 15 la 31a giornata di Campionato tra Atalanta e Juventus. Ritmo ferratissimo, con occasioni per entrambe le squadre. All’8’ occasione Juve con Dybala con il lancio di Cuadrado per l'inserimento della Joya. Gollini è costretto a uscire dall'area per salvare in angolo. Al 16’ è sempre Juve con Chiesa che prova un tiro da fuori. Al 24’ arriva la prima occasione per la Dea, Pessina si ritrova davanti a Szczesny, il suo tiro è intercettato da De Ligt che mette in angolo. Subito dopo arriva un colpo di testa di Zapata sul fondo. Dopo la prima mezz’ora partita equilibrata con nessuna clamorosa occasione da rete. Al 35’ arriva la prima occasione gol per i bianconeri: Maehle esita in area e regala palla a Chiesa, poi il tocco da sotto di Morata supera Gollini ma Djimsiti salva. Gli ultimi minuti del primo tempo si gioca solo nella metà campo nerazzurra. La Dea resiste. I primi 45’ tra Atalanta e Juventus finiscono con un parziale di zero a zero.