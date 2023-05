Le probabile formazioni di Atalanta-Juve: non convocato Hojlund

Continua la stagione della Juve, che domenica alle 12:30 affronterà l'Atalanta in un big match fondamentale per la corsa Champions. La squadra di Gasperini è infatti a quota 58 punti in classifica e vincendo si avvicinerebbe moltissimo alla squadra di Allegri, terza con 63 punti. Per i bianconeri sarà necessario vincere, vietato sbagliare. Ma come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni.