Dybala-Danilo maestri dei gol tardivi: tutte le curiosità su Atalanta-Juve

Dalla coppia gol Danilo-Dybala fino alla 100a presenza in Serie A di Vlahovic: tutte le curiosità su Atalanta-Juventus

Ieri sera con un gol negli ultimi minuti di gioco la Juventus ha strappato un pareggio importante contro un'ottima Atalanta . Le due squadre si sono date battagli per tutta la partita, in un match ricco di spettacolo e occasioni da gol. La rete di Malinovskyi al 75' minuto sembrava aver chiuso la partita e invece il gol di Danilo su assist di Dybala ha riportato il match sui binari dell'equilibrio.

Dybala e Danilo sembrano quindi essere la coppia dei gol all'ultimo respiro, come direbbe un famoso cuoco: "In grado di ribaltare il risultato". Giornata speciale anche per Vlahovic, che nonostante la giovane età è già arrivato a quota 100 presenze in Serie A. Il bomber serbo nonostante sia rimasto a secco di gol (impossibile pensare che possa segnare in ogni partita), si è comunque confermato importantissimo, riferimento offensivo della squadra bianconera. Dybala, invece, oltre all'assist ha anche collezionato la sua 200ª in Serie A con la maglia bianconera: congratulazioni!