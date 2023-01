Atalanta, De Roon è sicuro: “La Juve sarà inca**ata nera, reagirà subito”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista dell' Atalanta Marten De Roon ha parlato della sfida con la Juve in programma questa sera: " La Juve reagirà, subito : contro di noi saranno incazzati neri e vorranno rifarsi. Anche per la sconfitta dell’anno scorso. Parlando di calcio, in Italia la cosa più bella che c’è è vincere con la Juventus".

I nerazzurri hanno segnato 13 gol nelle ultime due partite: c'è il rischio che la Dea abbia troppa fiducia? "Giocheremo con la testa più libera che mai. Hanno la furbizia di saperti aspettare, si abbassano e ti lasciano giocare. Non a caso spesso vincono, come si dice?, di corto muso: se non li attacchi bene, in contropiede ti ammazzano. Ma ora l’Atalanta è più concreta, equilibrata: dobbiamo saperli rispettare, ma senza aver paura di continuare a cercare il nostro gioco, per vincere".