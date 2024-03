Assogna: “Juventus stagione da 7 in pagella. Se vince la Coppa Italia…”

Paolo Assogna ha commentato la stagione disputata sin qui dalla Juventus: per il giornalista, il cammino dei bianconeri sarebbe positivo

Dagli studi di Sky Sport, Paolo Assogna ha parlato della stagione della Juventus . Ecco le sue parole: "Secondo me la Juventus era andata troppo avanti prima perché tra Inter e Juventus ci sono un paio di categorie di differenza a livello qualitativo e di riuscita collettiva che parte dai valori individuali, quindi il fatto che stesse molto attaccata all' Inter era una di quelle notizie importanti. Adesso la Juventus sta al posto suo. I confronti con l'anno passato hanno sempre un valore ma sono cambiate tante cose".

Il giornalista ha proseguito: "Quest'anno l'Inter ha fatto le cose che il Napoli ha fatto l'anno scorso e la Juventus sta là con tanti problemi, con una squadra piena di giovani e alla fine cosa ha più dell'Atalanta? Più del Milan? Della Roma? Credo che se stia a cavallo tra secondo e terzo posto stia facendo il suo lavoro e aggiungiamo che può vincere la coppa Italia. Quindi se vince un trofeo e va in Champions merita 7 in pagella questa squadra. In più c'è stato l'aumento di valore di tanti ragazzi e la valorizzazione della rosa è un altro di quegli obiettivi da raggiungere e chi lo raggiunge ha fatto qualcosa di clamorosamente importante".