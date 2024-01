Assogna: “Contro la Salernitana prova di maturità della Juventus”

Il giornalista ha proseguito: "A me è sembrata una prova di maturità come tutto il girone di andata. Ci insegna che bisogna avere pazienza nel fare crescere i ragazzi. Se la Juventus sta là è grazie anche ad un certo tipo di progetto. Grazie alla presenze in Serie C ha messo in condizione questi giovani di essere pronti nel campionato massimo. La bravura di Allegri di saperli gestire e capire il momento di quando metterli in campo e ci insegna anche nel calcio non esistono verità. Allegri ha un certa idea di calcio che può piacere o no e bisogna avere rispetto di ogni tipo di impostazione e per troppo tempo è stato raccontato come lo scemo del villaggio".