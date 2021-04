Assemblea Serie A: Juve, Inter e Milan presenti

Le tre squadre partecipano alla riunione

La nascita della Super League, nonostante non si sappia ancora se avrà o meno una vita, sta dividendo le persone e la politica tra chi è a favore e chi è contro. Tuttavia il titolo della Juventus in Borsa è letteralmente volato. Questa mattina, quando Piazza Affari ha dato il buongiorno, il Presidente Andrea Agnelli ha visto un rialzo del più dell'8,5% per la società bianconera, nonostante la sconfitta di ieri contro l'Atalanta che mette la panchina di Andrea Pirlo in serio pericolo. Tuttavia, nonostante lo 0 a 1 a Bergamo, la giornata in Borsa è iniziata in modo più che positivo per la Vecchia Signora, tanto che gli investitori hanno presa fiducia dopo l'annuncio della nuova competizione europea che vede la Juve tra i club protagonisti.