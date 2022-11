Juve, l’Assemblea degli Azionista slitta di nuovo: la data

L'Assemblea degli Azionisti della società, che era prevista per il 28 ottobre, poi spostata al 23 novembre, ha subito un nuovo slittamento

Mentre la squadra, a eccezione degli 11 nazionali impegnati al Mondiale , si gode un po' di vacanza, continua l'attività del club. L'Assemblea degli azionisti però è stata rinviata. Ecco la comunicazione ufficiale del club: "Torino, 20 novembre 2022 – In data odierna, Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) ha pubblicato situazioni economico-patrimoniali pro-forma per ottemperare alla Delibera Consob del 19 ottobre 2022 assunta ai sensi dell’art. 154-ter, comma 7, del D. Lgs. 58/1998 (il “TUF”).

Al fine di assicurare massima trasparenza e tempi congrui agli azionisti per esaminare la predetta informativa, il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data odierna, ha deliberato di posticipare l’Assemblea degli Azionisti, precedentemente prevista per il 23 novembre 2022, al 27 dicembre 2022.