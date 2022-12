News Juve – Ancelotti spinge tantissimo e prepara la maxi offerta

Il Natale è alle porte e la Juventus lo festeggia dopo aver ottenuto due successi in altrettante amichevoli contro Arsenal e Rijeka. Prima di salutare il 2022, i ragazzi di Allegri affronteranno un terzo match con lo Standard Liegi il prossimo 30 dicembre. In vista dell'esordio nel nuovo anno in casa della Cremonese, il tecnico toscano si augura di recuperare più pedine possibili. Chiesa e Cuadrado dovrebbero tornare disponibili, mentre per Vlahovic e Pogba i tempi potrebbero non essere ancora maturi per il rientro. Nel frattempo le voci di calciomercato si fanno sempre più insistenti, mano a mano che ci si avvicina alla fatidica data del 2 gennaio. Il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, avrebbe messo nel mirino uno dei gioielli della Vecchia Signora<<<