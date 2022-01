Asl Torino: “Al momento non è stato fatto alcun focus per la gara contro il Napoli”

Il direttore della Asl di Torino ha fatto il punto della situazione su quello che sarà il big match tra Juve e Napoli in programma per il 6 gennaio

redazionejuvenews

Cresce l'attesa in casa Juve per il big match del 6 gennaio contro il Napoli, dove in palio ci saranno 3 punti pesantissimi in ottica Champions. Resta da capire però, chi saranno i giocatori a disposizione di entrambi gli allenatori, dato che i partenopei tra le loro fila annoverano molti componenti che dovranno giocare la Coppa d'Africa, oltre ai positivi per il Covid. Cosi come li conta la Juve che, presenta Arthur, Chiellini e Pinsoglio, anche loro contagiati.

Alla luce di quanto sta avvenendo infatti, potrebbe anche essere presa in considerazione la possibilità che questa gara venga slittata ma al momento, non sono stati ancora prese in considerazioni ipotesi di questo genere. Almeno questo è quanto fa sapere il direttore della Asl di Torino Carlo Picco, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

"Sto seguendo tutta una serie di problematiche relative all'incremento di ricoveri e terapie intensive, alla campagna vaccinale. Tutte situazioni che stanno creando una tempesta perfetta sul sistema sanitario che stiamo cercando di gestire. L'aspetto sportivo mi interessa, è seguito, ma se si giocherà Juve-Napoli non lo so. L'obbligo di restrizione per i no-vax è già scattato nel mondo sanitario, si sta espandendo ed è giusto per spingere tutti alla vaccinazione. Abbiamo potuto fare una serie di eventi sportivi importanti a Torino, tra Coppa Davis, Nations League, in condizioni di sicurezza. In quel caso lì c'era ancora la possibilità di partecipare tramite tampone. Oggi con il Super Green Pass il mondo dello sport si dividerà in due parti. Non ho fatto nessun focus sulla situazione".