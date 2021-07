Arthur si opera, dal Brasile: “Ecco perchè non lo ha fatto prima”

Un lungo stop per il calciatore

Ieri è partita ufficialmente la nuova stagione della Juventus sotto la guida di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano ha guidato ieri la prima seduta di allenamento, ritrovando alcuni suoi vecchi calciatori e scoprendone di nuovi, che in questi giorni valuterà per vedere come impegnarli nel suo scacchiere. Uno di questi è il centrocampista Arthur, arrivato la scorsa stagione nell'ambito dello scambio con Miralem Pjanic, e autore di un campionato fatto di alti e bassi, costellato da problemi fisici che non gli hanno consentito di rendere quanto i bianconeri si aspettavano.

Il centrocampista a gennaio si è infortunato, procurandosi una calcificazione tra tibia e perone della gamba desta che lo ha messo fuori dai giochi per quasi tutta la seconda parte dello scorso campionato. Durante i mesi precedenti, Arthur ha provato a curarsi cercando di evitare l'operazione, che a quanto pare è diventata ora inevitabile. Nonostante gli allenamenti mirati e le cure a cui si è sottoposto durante i primi mesi estivi, l'esito degli esami sulla sua gamba hanno evidenziato la necessità di andare sotto i ferri per risolvere il problema che attanaglia il giocatore da sette mesi.

Un'operazione che arriva nonostante la terapia conservativa intrapresa, e che è stata con divisa dai medici del J Medical: Arthur andrà subito sotto i ferri per risolvere il problema, con sul suo rientro che è programmato per ottobre. Dai due ai tre mesi serviranno infatti al brasiliano per riprendersi, con le notizie che arrivano dal Brasile che spiegano il perchè della decisione così tardiva di operarsi: stando a quanto riporta TNT Sports Brasil, Arthur non avrebbe potuto operarsi prima poiché si è aspettato che la calcificazione smettesse di crescere. Ora il giocatore corre meno rischi e la situazione è positiva. Da qui la decisione di andare sotto i ferri, per tornare al più presto a disposizione di Massimiliano Allegri.