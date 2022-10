Arthur si opera e salta il Mondiale: “È il momento di tenere la testa alta”

Il giocatore brasiliano in prestito al Liverpool dalla Juventus si è dovuto fermare a causa di un nuovo infortunio che lo terrà lontano dai campi

redazionejuvenews

Il centrocampista della Juventus in prestito al Liverpool ArthurMelo sarà costretto ad operarsi, dopo aver riportato un infortunio al quadricipite della coscia sinistra in allenamento. Lo stop previsto per il brasiliano sarà di almeno 3-4 mesi, e lo costringerà a saltare il Mondiale in Qatar.

Arthur aveva appena esordito con la maglia dei Reds nel finale del match contro il Napoli allo stadio Maradona perso per 4-1 dalla formazione di Klopp. Il giocatore ancora una volta sarà costretto lontano dal campo a causa di un infortunio, ed ha espresso tutto il suo rammarico e i suoi pensieri attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Instagram.

"La settimana scorsa non è stata la migliore per me... Purtroppo, come sapete, uno sfortunato infortunio alla coscia sinistra mi terrà fuori gioco per un po'. Arriva proprio nel momento in cui, dopo grandi sforzi e tanto duro lavoro, ero pronto ad affermarmi nella mia nuova squadra e determinato a lottare per il mio sogno di giocare ai Mondiali.

È ora per me il momento di tenere la testa alta e unire le forze con la mia famiglia per fare tutto il necessario con la mia squadra per assicurarmi di tornare più forte il prima possibile. Nessun ostacolo mi impedirà di progredire nella mia carriera e ho grande ambizione di mostrare cosa posso fare in campo.

Nel frattempo continuerò a sostenere i miei compagni di squadra del Liverpool e la mia amata nazionale brasiliana.

Grazie per tutti i messaggi di supporto"