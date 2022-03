Arthur torna in Nazionale: “Devo stare bene per avere un posto qui”

Il calciatore brasiliano della Juventus è stato convocato il Nazionale brasiliana dal CT Tite per le partite in programma tra due settimane durante la sosta del campionato

Il calciatore della Juventus Arthur Melo è stato convocato dal Commissario tecnico del Brasile Tite per le gare di qualificazione al Mondiale in Qatar in programma alla pausa del campionato i prossimi 24 e 29 marzo. La Selecao affronterà Cile e Bolivia nelle ultime due gare di qualificazione al prossimo Mondiale, e visto che la squadra ha già strappato il pass per il Qatar, per il ct Tite c'è stato spazio per nuove convocazioni e alcuni ritorni . Tra questi quello del centrocampista della Juventus Arthur, ricomparso nella lista dopo più di un anno , che ritroverà in Nazionale anche il compagno di squadra Danilo.

Il calciatore brasiliano ha parlato intervistato dai microfoni di TNT Sport Brasil, ai quali ha palato delle emozioni per essere tornato in Nazionale e delle sue prestazioni recenti: "Per essere convocato in Nazionale serve continuità, giorno dopo giorno. Solo così conquisti un posto in Nazionale. È un tasto su cui ho battuto molto: devi dimostrare le cose nel tuo club per arrivare a essere chiamato da Tite e puntare poi un posto al Mondiale. Devo stare bene per avere un posto nella Selecao. Tite è un tecnico lavora tanto in campo, festeggia e soffre coi giocatori, è un tecnico eccezionale".