Arthur Melo può tornare? Dalla Spagna dicono di si: la posizione del club

Una Juve prima in classifica, per una notte. Dopo 10 giornate, la squadra di Max Allegri viaggia a un buon ritmo, ma necessita di rinforzi per competere fino alla fine. Dopo la squalifica di Nicolò Fagioli e quella che arriverà per Paul Pogba, infatti, la Juve a gennaio punta a due colpi di mercato per la sessione invernale. I nomi che circolano sono diversi, tra obiettivi giovani, occasioni e idee. Intanto dalla Spagna, il quotidiano Sport, hanno rilanciato un'ipotesi. Il ritorno inaspettato di Arthur Melo.

Il ritorno di Arthur Melo: cosa c'è di vero?

Il suo attuale contratto vale fino al 30 giugno 2024, con un diritto di riscatto poi da discutere, ma stando a quanto scrivono in Catalogna c'è chi pensa di richiamarlo alla base già a gennaio. Una possibilità che pare, però, irrealizzabile. Prima di tutto, visto quanto conta all'interno dello scacchiere di Italiano e della Viola, ma anche visto il suo trascorso bianconero. Non ha mai convinto, anche a causa dei tanti infortuni, e con Allegri il rapporto non è stato certo ottimale. Costato tanto, ha reso poco e ora che alla Fiorentina sta iniziando a ingranare la Juve non sembra intenzionata a richiamarlo, semmai spera in una sua valorizzazione per poterlo cedere poi a fine anno. E passare all'incasso.