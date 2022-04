Tegola Arthur: trauma contusivo-distorsivo alla caviglia

La Juventus fa sapere che le condizioni del giocatore verranno valutate giorno per giorno, ma intanto è a rischio la sua presenza per le prossime partite

Nuova tegola per la Juventus e per Massimiliano Allegri in vista delle ultime sei giornate di campionato. Oltre ai già problemi numerici a centrocampo per gli infortuni, anche il brasiliano Arthur si è fermato nella giornata di oggi. Il centrocampista brasiliano ha riportato un infortunio in allenamento, e le sue condizioni verranno valutate in questi giorni in vista del Bologna.