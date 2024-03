Juventus: Arthur tornerà a Torino per cercare una nuova squadra

Dopo la pausa per le nazionali la Juventus entrerà nell'ultima parte della stagione, che dovrà necessariamente portare la qualificazione alla prossima ChampionsLeague e la finale di CoppaItalia, possibilmente da vincere. Dopo la fine del campionato, i bianconeri si metteranno a tavolino per studiare come ripartire il prossimo anno, anche se alcune idee sono già chiare nella testa di Giuntoli e del resto della dirigenza. Al netto di chi sarà il tecnico del prossimo anno, molti sono i giocatori con il destino segnato, ed uno di questi è il brasiliano Arthur. Il centrocampista rientrerà a fine stagione dal prestito alla Fiorentina, ma alla Continassa sarà solo di passaggio. Lo scorso anno il giocatore ha prolungato fino al 2026, e durante la finestra estiva del mercato verrà cercata una soluzione per il suo futuro, con la Fiorentina frenata dalle richieste di ingaggio da parte del centrocampista, ritenute troppo alte, ma che potrebbero portare ad una soluzione.