In una lunga intervista il giocatore brasiliano si è raccontato al Mundo Deportivo tra passato, presente e futuro. Ecco alcuni passaggi chiave: "I l contratto con la Juve? Tornerò a Torino, ma la finestra di trasferimento è molto lunga e non sappiamo cosa succederà. Forse si presenterà qualcosa di interessante per me e per la Juventus. Ho un contratto fino a giugno 2025 e lo rispetto, ma vedremo".

E poi: "Trasferimento in Arabia? No, ho solo 26 anni e credo di poter dare molto di più di quello che ho ottenuto finora. Voglio giocare di nuovo al meglio, vincere titoli importanti in Europa e tornare nella Nazionale brasiliana. Tra LaLiga, la Serie A e la Premier League dico LaLiga: si adatta meglio alle mie caratteristiche. Si concentra maggiormente sul possesso palla e gioca un calcio più tecnico. Ma ho imparato molto in tutti e tre i campionati. In Italia ho imparato molto dal punto di vista tattico e sono migliorato anche fisicamente. E in Inghilterra l'intensità è incredibile, il gioco non si ferma un secondo.