Arrivabene: “Dobbiamo assicurarci la Champions. Sui rinnovi…”

Il dirigente della Juventus ha parlato a pochi minuti dall'inizio della gara di andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League contro il Villareal

La Juventus scenderà tra poco in campo all’ Estadio de la Ceramica contro il Villareal per l’andata degli ottavi di finale della Champions League. Il dirigente dei bianconeri Maurizio Arrivabene ha parlato prima del fischio d’inizio a Sky Sport.

”In Europa ci sono sensazioni diverse che ti trasformano per raggiungere obiettivi preposti, semplici e difficili. Per assicurarsi la Champions l'anno prossimo è importante almeno il quarto in campionato oppure vincere la Champions. Per arrivare ai quarti dobbiamo prima affrontare questa partita, contro una squadra compatta e con il pubblico caldo, vicino ai giocatori. Pensiamopartita dopo partita, a non mollare mai e andare avanti. Porsi obiettivi precisi è difficile, ma bisogna assicurarsi la Champions”.