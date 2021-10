Arrivabene: “Stare a San Siro grande emozione. La Juve ha voglia di vincere”

L'amministratore delegato della Juventus presenta la partita in programma contro l’Inter tra pochi minuti a San Siro

La Juventus sta per scendere in campo contro l’Inter per il posticipo della nona giornata del campionato di Serie A. I bianconeri arrivano al Derby d’Italia dopo la vittoria in Champions League contro lo Zenit, che ha portato la squadra di Allegri in testa al girone a punteggio pieno. A pochi minuti dal fischio d’inizio, l'ad della Juve, Arrivabene , ha presentato la partita.

Innanzitutto è un privilegio essere qui questa sera a San Siro. Lo sforzo che state facendo è apprezzabile per tutti, al di là dei problemi iniziali per un nuovo prodotto (DAZN, ndr.). Offrire anche la possibilità di seguire il calcio, che tutti amiamo, su iPad, telefonini, computer, fa sì che non si è obbligati a stare sempre sul divano. Ci si può muovere. Dopo tanti mesi si può fare. Al netto di problemi, con il nuovo e il futuro si incontrano sempre. Non bisogna mollare e dobbiamo intraprendere questa direzione. San Siro? Emozione grande, tutti i campi sono di colore verde, le porte sono identiche per tutti. San Siro, Torino, Londra. Si scende in campo e bisogna metterla dentro e non prendere mai gol".