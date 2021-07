Arrivabene: “Squadra vincente? È lo stesso esempio che ho usato per Ferrari: se vinci sei bello”

Il nuovo amministratore delegato ha parlato

Maurizio Arrivabene, nuovo amministratore delegato della Juventus, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione della nuova dirigenza bianconera: "Squadra vincente? Se una squadra è vincente, diventa bella automaticamente. È lo stesso esempio che ho usato per Ferrari: se vinci sei bello, se perdi puoi essere anche bellissimo ma alla fine lo sarai molto meno. Anche Andrea Agnelli ha parlato: "Il Consiglio di amministrazione ha esaminato gli impatti del Covid nelle ultimi due stagioni che sono circa 320 milioni e ha predisposto linee guida di un aumento di capitale sociale a 400 milioni. Quelli della pandemia sono effetti collaterali che hanno colpito tutte le società. La UEFA stima una necessità di liquidità di 8,5 miliardi per i club. Il rischio è quello che circa 120 club si trovino a rischio insolvenza in un breve periodo. Ci sono state operazione lato debito annunciate e penso a Barcellona, Inter, Porto, per importi notevoli. Ci sono stati aumenti di capitali come Roma e Atletico Madrid e anche noi. Noi ci inseriamo in questo contesto, molto importante è il sostegno che gli azionisti danno a questa società. La proprietà è uno dei punti di forza di questa società, lo dico da presidente membro della famiglia. Abbiamo ricevuto con molta serenità la lettera della UEFA che ci ammette alla prossima Champions.