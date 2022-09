Arrivabene: “Bisogna portare la maglia con rispetto e onore”

La squadra bianconera sta per scendere in campo contro il Monza nella sfida valevole per la settima giornata del campionato italiano

La Juventus sta per scendere in campo contro il Monzanella partita valevole per la settima giornata del campionato di SerieA. Il dirigente dei bianconeri Maurizio Arrivabene ha parlato a pochi minuti dall'inizio del match.

"Mi aspetto una reazione da Juventus. La Juventus non deve avere una reazione, di deve pretendere azione. Ogni partita ha la sua storia e la maglia deve essere portata con rispetto e onore".

"Cambiare guida tecnica sarebbe inutile. Oggi come oggi i problemi vanno vissuti e visti a 360 gradi,. Siamo usciti da anni difficili in precedenza, che hanno pesato su tutti, e la responsabilità è quella di fare funzionare la Juventus".

"Indicare subito un colpevole non aiuta a lavorare con disciplina, e bisogna sviluppare un programma che ha Juventus, come Allegri e come me, e che va sviluppato e atteso, non vanno prese decisioni avventate. Guardando avanti ci sono tre elementi importanti: umiltà, chiarezza e determinazione. Non si risolvono i problemi causando una persona e lasciandola da sola, bisogna guardare avanti tutti insieme ed affrontare i problemi".