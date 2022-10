Arrivabene: “ È fondamentale ritrovare lo spirito di Juventus”

La Juventus giocherà contro il Maccabi Haifa nella partita valevole per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League

La Juventus sta per scendere in campo contro il Maccabi Haifa , nella prima giornata del girone di ritorno del gruppo di Champions League . A pochi minuti dal fischio d'inizio il dirigente dei bianconeri Maurizio Arrivabene ha parlato della situazione della Vecchia Signora.

“Oggi c’è un solo risultato; la vittoria. In questo momento serve evitare scelte emozionali, analizzare i problemi uno alla volta e tutti insieme trovare soluzioni. Cercare a tutti i costi il colpevole è sbagliato per la società e per le partite future. Allegri ha fiducia assoluta".