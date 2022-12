Arrivabene: “Di Maria deve fare da mentore ai giovani. Su Dybala…”

Maurizio Arrivabene, ex amministratore delegato della Juventus, ha detto la sua su alcune operazione di mercato della Vecchia Signora.

Maurizio Arrivabene, ex ad della Juventus, è intervenuto all'assemblea dei soci, rilasciando delle dichiarazioni. Ecco le sue parole: "Di Maria ha dimostrato nell’ultimo Mondiale, l’abbiamo preso per un anno in cui doveva rappresentare e fare da mentore ai giovani che sono entrati. Parlo di Fagioli, parlo di Miretti, che dovevano ispirarsi ad un campione come Di Maria. Dybala aveva avanzato richieste pluriennali considerate dalla Juventus onerose.

Tournée? Al venir meno delle restrizioni sono riprese come tutti gli anni le amichevoli internazionali. Ottima opportunità per l’area delle revenue e danno esposizione a livello globale. Il nostro club è italiano ma si posiziona a livello global. Esports? La Juve parteciperà alla eSerie A, in colloborazione con Dsyre".

Ricordiamo che Arrivabene non è stato confermato nel prossimo CdA, come comunicato dalla Juventus ieri: "Con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di Juventus Football Club S.p.A. ("Juventus" o la "Società") che si terrà, in sede ordinaria e in unica convocazione, il giorno 18 gennaio 2023, si rende noto che l'azionista EXOR N.V., titolare di una partecipazione pari al 63,8% del capitale sociale di Juventus, ha depositato una lista di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 1. Fioranna Vittoria Negri (*); 2. Maurizio Scanavino; 3. Gianluca Ferrero; 4. Diego Pistone; 5. Laura Cappiello (*)".