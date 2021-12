Arrivabene: “Aumento di capitale per risanare i conti. Non ci saranno botti a gennaio”

Il vicepresidente della Juventus ha parlato a pochi minuti dall'inizio della partita contro il Bologna, penultima giornata del girone di andata del campionato di Serie A

La Juventus è attesa tra pochi minuti dalla difficile trasferta di Bologna , nella quale gli uomini di Allegri dovranno cercare a tutti i costi la vittoria per cercare di chiudere al meglio l'anno e per non perdere ulteriore terreno dalle prime della classifica.

“Fa piuttosto freddo, ma a questo sono abituato dal Motorshow. Non è una novità. Ho visto i giocatori, poche risate e facce concentrate. Complimenti alla Roma per la vittoria sull’Atalanta, ma pensiamo alla Juventus”.

“Per quanto riguarda l’aumento di capitale siamo in dirittura d'arrivo. I segnali degli azionisti sono stati positivi, hanno fiducia nel piano di risanamento e rilancio della società. Voglio chiarire ai media e ai tifosi che l'aumento di capitale serve per dare stabilità ai conti della squadra, non è un'operazione che ci proietta sul mercato con colpi di teatro. Scordiamoci quest'aspetto. La società è stata colpita da due anni di Covid e siamo impegnati in quello che è il risanamento, oltre a riflettere e a valutare bene per fare ciò che il conto economico ci permetterà di fare”.