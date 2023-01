Arresto Messina Denaro, la testimonianza di Schillaci: “Un Far West”

Il capocannoniere di Italia 90 era presente nella struttura e si è ritrovato nel bel mezzo dell'intervento dei militari. Queste le sue parole raccolte dall'Ansa: "Ero in ospedale che stavo aspettando per entrare, saranno state più o meno le 8:15, poi ho visto arrivare tutti i carabinieri mascherati, incappucciati e ci hanno bloccato tutti ".

Schillaci poi ha proseguito il racconto: "Ero nella zona del bar, non sono nemmeno arrivato a entrare perché mi stavo fumando una sigaretta quando ho visto arrivare tutti improvvisamente incappucciati, mascherati con il passamontagna e ci hanno fermato. Non sono riuscito a vedere molto, perché ci hanno detto di rimanere fermi dove eravamo. Sembrava un manicomio, sembrava una scena da far west per quello che stava succedendo".