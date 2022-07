Crescono le quotazioni di Arnautovic come vice Vlahovic

La Juventus continua a lavorare sul mercato per migliorare la squadra a disposizione di Massimiliano Allegri per la prossima stagione: dopo l'ufficialità dei primi tre acquisti, con Angel Di Maria e Paul Pogba arrivati a parametro zero, mentre Andrea Cambiaso dietro il pagamento di 8,5 milioni più 3 di bonus, i bianconeri stanno continuando a cercare giocatori funzionali al progetto del tecnico toscano. In questo senso, tra gli altri, si cerca anche un vice Vlahovic , che potrebbe già essere stato individuato dalla dirigenza della Vecchia Signora.

Il nome è quello di Marko Arnautovic , attaccante del Bologna che avrebbe già espresso parere favorevole per trasferirsi a Torino: nelle prossime ore la squadra rossoblu riceverà in prestito secco dai bianconeri Andrea Cambiaso, con i rapporti tra le due squadre che potrebbero anche facilitare la riuscita del passaggio di Arnautovic in bianconero.

Del suo possibile approdo alla Juventus ha parlato il fratello e agente del giocatore del Bologna, Danijel, intervistato da Tuttosport: "Quando è tornato in Italia, un sacco di gente diceva che mio fratello non era pronto perché aveva fatto due anni in Cina. Erano in molti a pensare che Marko non fosse più al top fisicamente e mentalmente. Ecco, adesso la stagione è finita e mio fratello ha dimostrato di essere ancora un giocatore di alto livello. Uno che può ancora fare la differenza in qualunque squadra. È normale che ci siano voci di grandi club come la Juventus! Vlahovic è un attaccante giovane di alto livello ed è sempre bello vedere un talento che si impone in questo modo. A Dusan, che ha soltanto 22 anni, porterebbe dei benefici avere accanto un giocatore con l’esperienza di Marko. Comunque, nel calcio tutto è sempre possibile... Non si sa mai cosa succederà. Questo è il calcio e questo rende il mondo del pallone così interessante".