Juve, Scaloni convoca in nazionale Dybala e Soulé

La federazione argentina ha reso note le convocazioni stilate dal commissario tecnico per i prossimi impegni delle qualificazioni mondiali.

Paulo Dybala attualmente è però fuori per infortunio. Il numero 10 bianconero infatti, alla vigilia della gara vinta per 1-0 contro lo Spezia, aveva accusato un risentimento al flessore della coscia durante l'ultimo allenamento. Per la Joya si tratta del quinto stop in stagione, per un totale di 11 partite saltate. Troppe per un giocatore importante come lui. Nonostante questo il c.t. argentino lo ha chiamato per i prossimi impegni, confidando in un suo pieno recupero da qui a un paio di settimane. Cosa che si augura anche Juventus. Dybala infatti è a oggi il giocatore più decisivo in rosa con 12 gol e 6 assist in tutte le competizioni: 7 gol e 5 assist in Serie A, 3 gol e 1 assist in Champions League e 2 gol in Coppa Italia. La speranza sarebbe quella di riaverlo già contro il Villarreal per il ritorno degli ottavi di finale. Per il giovane Soulé, in forza dell'Under 23, un'altra chiamata "strategica". Essendo convocabile anche dell'Italia, così come altri prospetti interessanti, Scaloni preferisce chiamarli per far scegliere loro l'Albiceleste.