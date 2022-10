Milan-Juventus: designato l’arbitro della sfida

La Juventus scenderà in campo contro il Milan nella partita di sabato, per la quale l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali della giornata

La Juventus scenderà in campo sabatoalle 18 per il big match in programma contro il Milan, nella cornice di un SanSiro che si appresta a far registrare il tutto esaurito. Momenti diversi per le due squadre, con il Milan vicino alla vetta e i bianconeri ancora indietro ad arrancare. Una partita che dirà quindi molto di quelle che saranno le speranze di rimonta bianconere, e che la squadra di Allegri vorrà vincere a tutti i costi.