Gli arbitri spiegheranno le loro decisioni. Brunelli: “Stiamo valutando…”

La conferenza di ieri a Coverciano dove ha preso la parola il responsabile della Can Di Serie A Gianluca Rocchi, era inizialmente stata prevista per la presentazione del nuovo sponsor degli arbitri italiani (Tigotà). Tuttavia le cose sono andate diversamente e l'occasione è stata sfruttata per fare chiarezza su alcuni episodi che hanno dominato la scena nella 2° giornata di campionato. Come annunciato in estate sia dal presidente federale Gravina, sia dal presidente dell’Aia Pacifici, si avvicina il momento in cui gli arbitri spiegheranno le loro decisioni: ogni settimana in un appuntamento fisso, aperto a tutti.