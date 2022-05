Aquilani: “Tra Liverpool e Real Madrid ne vedremo delle belle”

L'ex centrocampista della Juve e tecnico della Fiorentina Primavera, ha parlato della finale di Champions League ai microfoni di Sky Sport.

redazionejuvenews

Questa sera ci sarà, a Parigi, l'attesa finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool. Tra i fortunati che assisteranno dal vivo a questa grande sfida, ci sarà anche Alberto Aquilani. L'ex centrocampista di Roma, Juventuse Fiorentina, di cui ora guida la Primavera, ha vestito anche la maglia dei Reds. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport sulla sua esperienza in Premier League: "I tifosi del Liverpool ti restano dentro, sempre tutti vestiti di rosso quando vengono a tifarti. Ricordo bene la semifinale di Europa League del 2010: segnai il gol che mandò la partita ai supplementari, raddoppiò Benayoun ma poi fece gol Forlan e l'Atletico passò per il 2-2 e quel gol in trasferta. È stato un peccato non vincere quella coppa, in un periodo importante. Magari avrebbe scritto una storia differente anche per me stesso, lì al Liverpool".

Aquilani poi, che da poco ha affrontato e vinto una finale, quella di Coppa Italia con la sua Fiorentina Primavera, ha dato il suo punto di vista di tecnico sulla partita di questa sera: "Io credo sempre che, quando fai un percorso e arrivi a giocare una finale, hai già fatto tanto. Prima devi passare per tante partite, di cui molte difficili, non va assolutamente dimenticato questo. Poi si dice che «una finale non va solo giocata ma anche vinta». Per quanto riguarda stasera, però, non parliamo di allenatori giovani, anzi (dice ridendo)".

Di certo è una grande sfida, fra due delle squadre più vincenti e blasonate nella storia di questa competizione: "Penso che una finale più bella e romantica di quella tra Liverpool e Real Madrid non ci possa essere, è la finale più giocata della storia della Champions. Non ho alcun dubbio sul fatto che vivremo un gran bello spettacolo, queste due squadre lo regaleranno per forza".