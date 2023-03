Aprile mese di fuoco: la Juventus si gioca la stagione

I bianconeri sono attesi da nove partite che li vedranno impegnati in tutte le competizioni in cui sono in gioco

redazionejuvenews

La Juventus sta ricaricando le energie dopo la vittoria ottenuta contro l'inter nell'ultima giornata di campionato disputata prima della sosta: la squadra di Massimiliano Allegri ha sbancato San Siro grazie ad un gol di Kostic, che ha reso serena la pausa della squadra, in grado di avvicinarsi ancora di più alle prime posizioni della classifica. Una vittoria, quella contro i nerazzurri, frutto del grande spirito di squadra che i giocatori bianconeri stanno sfoggiando, e anche della grande voglia di rivalsa che stanno provando.

Al rientro la squadra bianconera sarà attesa da un mese di fuoco: aprile si aprirà infatti con la partita di campionato in programma contro il Verona, per la quale lo Stadium è già sold out, per poi proseguire tre giorni dopo con l'andata della semifinale di CoppaItalia contro l'inter, in programma sempre a Torino. Il sabato prima di Pasqua poi la Juventus volerà a Roma per la partita contro la Lazio, che precederà l'andata dei quarti di finale di EuropaLeague, la cui gara di andata verrà disputata a Torino il 13 aprile.

La Juventus volerà poi a Sassuolo per la partita di campionato, e si sposterà poi in Portogallo per il ritorno dei quarti di Europa League. Poi ci sarà lo scontro con il Napoli, che precederà la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'inter, con il mese che verrà chiuso dalla trasferta a Bologna.