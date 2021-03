Apolloni: “Scudetto? Ormai l’Inter è la più accreditata. Ko inaspettato per la Juve”

L'ex giocatore ha parlato

TORINO - Luigi Apolloni, ex giocatore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio di vari temi, tra cui il cammino della Juventus nel campionato di Serie A. Queste le sue parole: "Difficoltà di Roma e Napoli? Le squadre hanno avuto alti e bassi, la pandemia ha creato diversi problemi, soprattutto nel non avere spesso i giocatori al meglio. E' mancata continuità, mentre altre come l'Inter di Conte, dopo un inizio non al meglio, è riuscito a darla. Roma-Napoli partita decisiva in chiave Champions? Di sicuro, chiaramente l'Atalanta sta andando, il Milan ha vinto, la Juventus si è fermata col Benevento e ora i punti sono pesanti per questo posto Champions. Magari non sarà decisiva ma sarà importante per chi vince. Il Napoli ha entusiasmo, viene dalla vittoria col Milan, mentre la Roma ha il dente avvelenato per il ko contro il Parma. Vedo un pareggio. Roma non ha vinto scontri diretti? Probabilmente sì, anche se non è una gara decisiva. La Roma ha sempre peccato nei confronti diretti e invece questa può essere l'occasione per riscattarsi. Col Parma ha pesato la partita di Europa League, ma questa è un'occasione per continuare a sognare un posto in Champions".