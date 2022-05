Antun: “Dybala non ha raggiuto un accordo con nessuno”

Dopo la notizia di stamattina di un'intesa raggiunta fra il giocatore e l'Inter, l'agente dell'attaccante argentino ha smentito in una nota.

Il futuro di Paulo Dybala è uno dei temi caldi del calcio italiano. Le prossime saranno le ultime 4 partite alla Juventus per lui, poi sarà svincolato. Questa mattina La Gazzetta dello Sport ha lanciato la bomba di mercato: ci sarebbe l' accordo di massima tra Dybala e l'Inter . Secondo il quotidiano per la Joya sarebbe pronto un contratto da 6 milioni di euro a stagione per quattro anni , ma soprattutto un ruolo di primo piano all'interno della rosa e del progetto neroazzurro. Del resto da tempo si parla di un forte interesse dei nerazzurri per lui. Così come è nota la stima che ne ha Beppe Marotta sin dai tempi dell'esperienza bianconera dell'amministratore delegato del club milanese.

Quello che è certo è che Dybala sta per lasciare la Juventus dopo 7 anni di magie e grandi successi. Tutte cose che il pubblico bianconero non ha dimenticato. Ne sono testimonianza chiara i cori che si sono alzati per lui all'Allianz Stadium domenica scorsa, quando si è alzato per fare il riscaldamento, prima del suo ingresso in campo nella ripresa contro il Venezia. Ora lo aspettano gli ultimi impegni per farsi applaudire ancora. In campionato venerdì a Marassi contro il Genoa, poi l'ultima allo Stadium contro la Lazio e infine l'ultima giornata al Franchi contro la Fiorentina. In mezzo, mercoledì a Roma, la finale di Coppa Italia, proprio contro l'Inter. L'occasione per lasciare la Juve alzando un ultimo trofeo, proprio contro la squadra di cui potrebbe vestire la maglia tra poche settimane, nonostante le parole di Antun.