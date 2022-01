Antun abilitato in Italia: ora l’incontro per Dybala

Il procuratore del calciatore argentino ha ricevuto l'abilitazione anche in Italia per svolgere la professione di agente e ora si siederà a parlare con la Juventus

redazionejuvenews

La Juventus inizierà oggi gli allenamenti alla Continassa in vista della ripresa del campionato, in programma domenica 6 febbraio contro il Verona. I bianconeri, agli ordini di Massimiliano Allegri, si ritroveranno oggi pomeriggio al campo di allenamento a ranghi ridotti, vista la risposta di molti giocatori alle convocazioni delle rispettive nazionali, con il tecnico che ritroverà i suoi uomini a partire dalla prossima settimana, quando torneranno alla base a scaglioni pronti per la partita contro il Verona. Intanto la Juventus si è attivata sul mercato, scosso dal colpo Vlahovic, in dirittura di arrivo e per il quale manca solo la firma sul contratto.

L'arrivo dell'attaccante serbo migliorerà la squadra a disposizione del tecnico toscano, che in attesa del rientro di Chiesa il prossimo anno, potrà contare sulla coppia formata da Vlahovic e da Paulo Dybala. Proprio l'argentino, dovrà vedersi a febbraio per parlare con la società del rinnovo del contratto, che comunque è cosa fatta: la società e l'entourage del giocatore hanno raggiunto l'accordo per il prolungamento su tutto quanto, cifre comprese, con gli incontri che sono però stati rimandati al secondo mese dell'anno per avere un quadro della situazione completo.

Oltre a questo, il procuratore della Joya non aveva ancora ottenuto l'abilitazione per lavorare in Italia, requisito ottenuto nella giornata di ieri, quanto Antun è diventato a tutti gli effetti un agente riconosciuto dal Coni. Ora quindi manca solo l'incontro per mettere tutto su bianconero e per rendere Dybala il prossimo Capitano e bandiera della Juventus: quattro anni a 8 milioni di euro più bonus per arrivare a guadagnarne dieci a stagione. Un'investitura importante per la Joya, che dovrà guidare l'attacco dei bianconeri e tutta la squadra ad aprire un nuovo ciclo, con l'aiuto del nuovo acquisto Dusan Vlahovic, che la Juventus metterà insieme alla Joya al centro del suo nuovo progetto.