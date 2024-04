Antonelli su Udogie: “E’ stato bravo Paratici a toglierlo dal mercato”

Stefano Antonelli, agente di Udogie, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole ad un evento: "Il calcio è fatto di momenti. In quel momento è stato bravissimo Paratici a toglierlo dal mercato per poi lasciarlo in prestito all'Udinese. Non lo ha lasciato in pasto a Juventus o Inter. Fosse passato un altro anno, sono certo che Inter o Juventus lo avrebbero preso, ma quello non era il momento per loro di spendere i 25 milioni che ha sborsato il Tottenham. Non credo ora ci siano più i presupposti, lo spazio economico e tecnico, per tornare in Italia. Ad oggi questa è la situazione".