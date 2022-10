Oggi a Roma l’anteprima di “Er gol de Turone era bono”

Nell'ultimo giorno, la Festa del Cinema di Roma ha avuto il suo momento dedicato al calcio. Oggi infatti è stato presentato in anteprima il film " Er gol de Turone era bono ", di Francesco Miccichè e Lorenzo Rossi Espagnet , prodotto dalla Rai. La pellicola racconta il celebre gol annullato al giocatore giallorosso in un Juventus -Roma del 1981 .

Intervistato dal Corriere dello Sport, proprio Maurizio Turone ha ricordato l'episodio protagonista del film. Le sue parole: " Sapevo che quel gol era regolare , non avevo bisogno di aspettare le moviole. Abbiamo preso a calci sia l’arbitro che il guardalinee per tutto il tunnel che portava agli spogliatoi : credo fossero in buonafede, ma l’errore è stato clamoroso ".

Sempre ai microfoni del quotidiano romano, ha parlato anche Roberto Pruzzo, centravanti della Roma di quegli anni. Il suo ricordo: "Ha fatto la storia di quello che è venuto dopo. Questa situazione ci ha visto protagonisti nel bene e nel male. Si riparlerà sempre di quell’episodio. E' rimasto dopo anni nella memoria nostra che eravamo in campo e dei tifosi. È costato uno Scudetto? Praticamente sì, soprattutto in una partita come quella. Juve-Roma di quei tempi era tanta roba. Un episodio del genere rimane indelebile nella memoria di tutti". Nel frattempo si accende in maniera clamorosa il mercato della Juventus. Novità sull'erede di Rabiot e un intreccio da panico con Messi<<<