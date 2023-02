Stangata Juve? Ecco perché i bianconeri possono stare tranquilli / News

Il calciomercato appena conclusosi è stato forse il più triste della storia juventina. Nessuna operazione in entrata e la sola cessione in prestito di McKennie al Leeds. E' chiaro che i movimenti assenti siano legati alla complicata situazione processuale che sta affrontando la Juventus. Lunedì scorso sono arrivate le motivazioni della sentenza di penalizzazione della Corte d'Appello Federale che hanno lasciato più di qualche perplessità. Il club piemontese sta preparando il ricorso che entro 4 settimane verrà presentato al Collegio di Garanzia del Coni. L'obiettivo è farsi riassegnare i 15 punti tolti ingiustamente. Ma attenzione perché potrebbero esserci ulteriori scenari in vista<<<