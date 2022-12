La Juve trema, annuncio pesantissimo: “Indagine più grave di Calciopoli”

Non c'è pace per i tifosi della Juventus. Non passa giorno in cui non emergano nuovi fatti, nuove intercettazioni che complichino la posizione della Vecchia Signora. C'è da dire che alcuni giornali e soprattutto tanta gente sui social non perde occasione per mettere in cattiva luce il club piemontese. Emblematico l'hashtag in tendenza #RadiatelaJuve. Ma la situazione è davvero così grave come vogliono farci credere? Purtroppo in base alle ultime evidenze emerse, non c'è da dormire sonni tranquilli. Il paragone con Calciopoli sta prendendo piede, anzi, potrebbe trattarsi di una fattispecie persino peggiore, come ha spiegato l'avvocato Grassani<<<