Annuncio bomba in diretta: “Dimissioni e nuovo finanziamento da 400 milioni”

Il 23 novembre andrà in scena l'assemblea degli azionisti della Juve e si dovrà approvare il bilancio 2021/2022 chiuso in perdita per 254 milioni di euro . Il noto giornalista Tony Damascelli ai microfoni di Radio Radio ha sganciato un'autentica bomba: "Mi risulta che il 23 novembre può dimettersi il consiglio di amministrazione della Juventus. Si presenta un nuovo bilancio in linea con la Consob e si fa un nuovo finanziamento da 400 milioni di euro".

Cosa comporterebbe questo per il club? Damascelli lo spiega senza girarci troppo intorno: "Con questa mossa ci sarebbero i soldi per programmare una stagione diversa e per puntare in alto. Altrimenti devi fare i conti con situazioni al limite. Se farà parte di questo progetto Allegri? Il problema non è solo l'allenatore".