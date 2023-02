News Juve – Ribaltone assurdo: “Superlega e Guardiola in bianconero”

Il futuro della Juventus è altamente incerto da tanti punti di vista. Il campo dovrà ancora recitare diversi verdetti, così come i processi nei quali è coinvolta la Vecchia Signora. In questi giorni si stanno diffondendo indiscrezioni opposte fra loro. C'è chi sostiene che tutto si risolverà con una multa salata e con al massimo 2-3 punti di penalizzazione e chi invece ritiene che il rischio di una retrocessione in Serie B sia concreto.

Risvolto clamoroso

Giacomo Scudiero, insider della Juventus a Juventibus si sbilancia con una dichiarazione davvero enorme, sulla quale andiamo veramente con i piedi di piombo. "Non so come finirà quest'anno. L'importante è restare in Serie A. Guardo alla stagione 2024/2025 e con questo scenario: Andrea Agnelli, Guardiola e Superlega". Un ribaltone che sicuramente farebbe gioire i tifosi bianconeri, ma nel frattempo bisogna pensare alla realtà dei fatti. La situazione rimane delicata. Si può sognare, ovviamente, ma per arrivare al 2024-2025 ne deve passare di acqua sotto ai ponti. E intanto si accende il mercato bianconero: deciso il primo colpo estivo<<<