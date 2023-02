“Si è stufato”, l’incredibile annuncio sul futuro di Allegri | News

Una stagione così travagliata probabilmente la Juventus non l'ha mai vissuta in tutta la sua storia ultracentenaria. Le dimissioni in blocco del vecchio consiglio di amministrazione e i 15 punti di penalizzazione inflitti dalla Corte d'Appello Federale stanno condizionando non poco la squadra. Nonostante la risalita in campionato, ci sono ancora evidenti difficoltà ad imporre il proprio gioco anche contro avversari di bassa levatura. Per fortuna in rosa ci sono campioni che riescono a risolvere le partite complicate con le loro giocate. Al termine delle note vicende giudiziarie verrà ricomposta per intero una nuova dirigenza e si discuterà anche della figura dell'allenatore. L'indiscrezione che è arrivata in queste ore rivela che a prendere una decisione clamorosa sul proprio futuro potrebbe essere direttamente Massimiliano Allegri<<<